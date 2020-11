Borgo Stazione al setaccio, raffica di denunce

Nuovi controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Udine nella delicata zona di Borgo Stazione per reprimere e prevenire fenomeni di microcriminalità, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Sono stati denunciati un cittadino tunisino di 21 anni senza fissa dimora, un 26enne e un 24enne, entrambi cittadini afghani, e un 25enne cittadino pakistano, sorpresi in via Ciconi, piazza della Repubblica, via Roma e via Manzini, in violazione del provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Udine emesso dal Questore. Non avrebbero dovuto trovarsi in città.

È stato denunciato, per guida in stato di ebbrezza, con un tasso di 0,96 grammi litro, un ragazzo di 24 anni, italiano, residente a Udine, sorpreso alla guida della propria auto in via Cividale.

I controlli sono stati eseguiti dal personale dei militari dell'Arma della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, Sezione comandata dal Luogotenente Andrea Riolo.