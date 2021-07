Borgo Stazione al setaccio, sei persone denunciate

Ieri sera, su disposizione del Questore di Udine, la Polizia di Stato di Udine e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza - anche con un’unità cinofila - e la Polizia Locale hanno passato nuovamente al setaccio la zona di Borgo Stazione.

Nel complesso sono state identificate 131 persone e controllati 14 esercizi pubblici, su uno dei quali sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il puntuale rispetto delle norme igienico-sanitarie. Tre le persone denunciate: un cittadino marocchino inottemperante all’ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale e due pakistani che sostavano nell'autostazione in violazione del Daspo urbano disposto dal Questore nei loro confronti.

Nel corso della giornata di ieri, le Volanti della Questura e altri equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine hanno identificato altre 243 perone e controllato 85 veicoli, denunciando tre persone: una cittadina ucraina per appropriazione indebita e minacce aggravate e due minorenni italiani che, in nottata, hanno rubato una bici in un giardino condominiale, venendo poi rintracciati dai poliziotti di una Volante che, dopo la formalizzazione degli atti di rito, li hanno affidati ai genitori.