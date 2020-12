Borgo stazione, chiusi sette locali

Sette locali e pubblici esercizi sono stati chiusi per varie irregolarità riscontrate a seguito di un vasto controllo eseguito ieri nella zona di Borgo Stazione, a Udine, sotto il coordinamento della Polizia Locale.

Il monitoraggio, finalizzato a prevenire e a reprimere fenomeni di microcriminalità in questa delicata zona della città e a verificare il rispetto delle disposizioni anti Covid-19, è iniziato intorno alle 14. Il bilancio dell'attività è arrivato in serata: sette le attività chiuse diverse anche le sanzioni elevate nei confronti di cittadini trovati senza la mascherina o che non mantenevano la distanza di sicurezza.

Hanno operato in tutto una ventina di uomini, tra uomini della Polizia Locale e agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine.