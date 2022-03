Borgo Stazione, due giovani denunciati

Nell'ambito dei controlli sul territorio effettuati durante la settimana nella zona di Borgo Stazione, a Udine, e in alcune aree verdi, il personale della Polizia giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Udine, con il supporto delle unita' cinofile, ha denunciato due giovani.

Si tratta di un ventottenne straniero denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e trovato in possesso di un bilancino e di hashish.

Il secondo è un diciannovenne denunciato per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere in quanto deteneva, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico.