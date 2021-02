Un cittadino marocchino di vent'anni, richiedente asilo, che vive a Udine, è stato accoltellato questo pomeriggio nella zona di Borgo Stazione, in via Roma, da un uomo con cui ha avuto un alterco in strada e che poi è fuggito.

Sulle sue tracce ci sono adesso i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo friulano.

Il giovane straniero è stato ferito al braccio con la lama di un taglierino, in maniera non grave, ed è stato trasportato in ospedale.