Borgo Stazione, negozi senza guanti e disinfettanti

Oggi, giovedì 16 aprile, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Udine, coordinati dal Luogotenente Andrea Riolo, hanno effettuato una serie di controlli nella zona di Borgo Stazione, tutti finalizzati al controllo del rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid19.



Nel corso del servizio sono stati sanzionati in totale 11 cittadini stranieri per diverse inottemperanze alle prescrizioni imposte dal Dpcm e regionali.



Cinque cittadini stranieri (due del Bangladesh e tre del Pakistan), titolari di altrettanti esercizi commerciali (di tipo market e tecnologici) sono stati sanzionati poiché, in qualità di titolari, non hanno garantito, all’ingresso degli esercizi, la disponibilità di guanti e soluzioni idroalcoliche per i clienti.



Altri sei stranieri (quattro del Pakistan e due dell'Afghanistan) sono stati sanzionati poiché si trovavano in Borgo Stazione senza un giustificato motivo.

Due cittadini stranieri sono stati deferiti in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di circa 40 grammi di hashish.