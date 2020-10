Borgo Stazione passata al setaccio

È in corso un vasto controllo dei Carabinieri della Compagnia di Udine nella delicata zona di Borgo Stazione, nel capoluogo friulano. L'intervento ha preso avvio intorno alle 14.30 ed è finalizzato alla prevenzione e alla repressione della microcriminalità.

I militari dell'Arma delle Stazioni e della Sezione Radiomobile stanno controllando anche via Roma e via Leopardi, fermando gli automobilisti e identificando le persone a piedi. È impiegato pure il Reparto Speciale delle Aliquote di primo intervento. I controlli continueranno per tutto il pomeriggio. L'obbiettivo è anche quello di frenare il fenomeno dello spaccio e del consumo di droga in Borgo Stazione.