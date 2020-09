Borgo Taliano, il Comune vince anche in Consiglio di Stato

E’ una vicenda giudiziaria che ha interessato, a vario titolo, quattro Amministrazioni comunali e che in questa ultima fase era finita davanti ai giudici del Consiglio di Stato. La controversia in questione vede contrapposti il Comune di San Vito al Tagliamento e la società FABER, lottizzante di borgo Taliano- denominata “lottizzazione Belvedere” - che interessa anche un’area verde ampia 27.000 metri quadri di verde tra le vie Modotti, Tomadino e Belvedere e che si trova a lato del parcheggio Ciani, in via Modotti, a due passi dall’ospedale cittadino. Una zona che il Comune di San Vito ha annunciato da anni di volere trasformare in parco urbano.

La ditta FABER ha presentato nel 2017 appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR - il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia - sul ricorso presentato e vinto dal Comune di San Vito, in precedenza, per il trasferimento della proprietà delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione, compresa l’area verde. Avverso all’appello, tre anni fa, la Giunta comunale aveva deliberato di dare mandato ai legali di fiducia, segnatamente all’Avvocato Marco Marpillero, di resistere in giudizio, presentando anche ricorso incidentale per chiedere un risarcimento di 50 mila euro. Si trattava della stessa somma che era stata richiesta ma non concessa dal TAR di Trieste.

I due ricorsi sono stati accorpati dalla Sezione IV del Consiglio di Stato. Dopo aver ascoltato le due parti, i giudici hanno deciso di respingere l’appello del lottizzante dando così ragione alle argomentazioni del Comune di San Vito al Tagliamento. Sono state così confermate le due sentenze di primo grado del TAR di Trieste. I giudici hanno ritenuto da un lato che non sussiste alcun credito della ditta FABER nei confronti del Comune per il rimborso degli oneri di urbanizzazione, in particolare sulla questione sollevata sulla natura dell’opera di viabilità (via Monsignor Corazza) come possibile opera di urbanizzazione secondaria. Dall’altra, è stata confermata dal Consiglio di Stato la decisione del TAR di accogliere il ricorso del Comune volto ad ottenere il trasferimento coattivo delle aree da destinare a parco urbano.

Con riferimento a questa seconda controversia, la decisione del Consiglio di Stato ha ritenuto altresì di accogliere anche il ricorso del Comune in appello incidentale: così è stato riconosciuto un indennizzo economico. Al riguardo, i giudici della Sezione IV hanno ritenuto di accogliere la domanda formulata, in via subordinata, sulla base del criterio equitativo. E quindi con l’applicazione di elementi presuntivi per una somma globale di 10 mila euro.

La sentenza ha inoltre disposto che “gli oneri di manutenzione delle aree e opere non trasferite al Comune, sono in capo alla stessa società” escludendo qualsivoglia posizione debitoria del Comune. Inoltre, in entrambe le sentenze del Consiglio di Stato sono contenuti alcuni sintetici riferimenti in merito alla decisione di non accogliere l’istanza di accertamento tecnico.

“Esprimo soddisfazione per le sentenze che ancora una volta danno ragione al Comune e al suo comportamento rigoroso - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie -. Si apre così la possibilità concreta di dare corso alla prevista realizzazione del parco urbano. Il Comune per tale obiettivo ha stanziato 400 mila euro di proprie risorse, accantonate per questa importante opera. Ci auguriamo che possa ora ritenersi definitivamente concluso il contenzioso e la realizzazione del parco - un vero bene per la comunità - non venga ritardata continuando a tenere ferme le risorse pubbliche stanziate”.

Si tratta di una vertenza che si trascina da anni. Contro le pretese del lottizzante, il Comune di San Vito aveva presentato ricorso nel 2013 e nel 2016 erano arrivate le due sentenze del TAR FVG.

Disponevano il passaggio di proprietà delle opere di urbanizzazione primaria, tra le quali strade (via Monsignor Corazza e bretella di collegamento con via Modotti sono già d’uso pubblico da anni, ma non di proprietà del Comune) e l’area verde ampia circa 2,7 ettari. Con la piena disponibilità di quest’ultima, il Comune ha espresso più volte la volontà di realizzare un parco urbano, a due passi dall’ospedale.

Anche FABER, insieme ad altre ditte e privati, aveva presentato ricorso al TAR, chiedendo l’annullamento della convenzione urbanistica del 2004 e un risarcimento, dal Comune di 1,5 milioni di euro. Perso il ricorso - la sentenza risale al 2015 - la ditta lottizzante aveva presentato appello e ora è arrivato il responso del Consiglio di Stato che ha respinto l’impugnata sentenza dando nuovamente ragione al Comune di San Vito al Tagliamento.