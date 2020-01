Boscaiolo travolto da un tronco a Claut

Un boscaiolo di Claut, A. D. F. del 1945, si è ferito gravemente lavorando nel bosco di Lesis, poco distante dal paese. I suoi colleghi di lavoro sono riusciti a contattare verso le 16.30, nonostante la debolezza della rete telefonica nella zona, direttamente la stazione Valcellina del Soccorso Alpino. Otto ecnici sono giunti sul posto prima con i mezzi, lungo la pista forestale, e poi per un tratto di un centinaio di metri in linea d'aria a piedi per terreno impervio.

L'uomo è stato colpito alla gamba da un tronco in un tratto ripido, alla circa 800 metri di altitudine. I tecnici hanno provveduto a recuperarlo, sistemarlo nella barella e calarlo con questa lungo il tratto di bosco ripido, con l'aiuto delle corde e delle torce frontali, fino alla strada. Ll'uomo è stato trasferito sull'ambulanza e condotto in ospedale. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco allertati dalla SORES avvisata dalla stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico.