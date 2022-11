Boscaiolo travolto da una pianta a Vito d'Asio

Un boscaiolo è stato soccorso questa mattina in località Ross, nel comune di Vito d'Asio, dopo essere stato colpito da una pianta agli arti inferiori.

Dopo l'allarme con una chiamata al Nue 112, intorno alle 10, da una persona che lavorava con lui, gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'elisoccorso e l'ambulanza proveniente da Clauzetto, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo e i tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino.

L'equipaggio dell'elisoccorso è stato sbarcato sul posto con il verricello per stabilizzare e imbarellare il ferito con l'aiuto delle squadre di terra, nel frattempo arrivate sul posto. Poi il ferito è stato trasportato per una decina di metri attraverso una scarpata, assicurando la barella con le corde, fino a raggiungere la strada, dove il recupero con il verricello è stato più agevole. E' stato, quindi, trasportato in volo all'ospedale di Pordenone con lesioni importanti a una gamba.