Boschi feriti in Friuli

In poche ore Vaia ha spianato in Fvg 3.700 ettari di bosco, lasciando a terra all’incirca 730mila metri cubi di legname. Molto è stato fatto, non senza le difficoltà legate alla necessità di intervenire su terreni dove taglio e raccolta erano complicati a causa di molti alberi sradicati o schiantati e dalla necessità di creare una filiera in grado di ricevere e lavorare il materiale.

“Attualmente sono aperte decine di cantieri – conferma Emilio Gottardo, presidente della cooperativa Legno Servizi -. In tutti i 20 Comuni interessati, proprietari di circa il 60% dei boschi colpiti, si sta lavorando per recuperare tutto il possibile. Dovremmo essere vicini al 30-35% del legno recuperato. Se il meteo rimane buono dovremmo sfiorare il 40-45% entro fine anno. E’ in corso uno sforzo enorme: l’intera filiera è impegnata a fondo”.

Resta da capire come intervenire nelle aree bonificate, che si tratti di ceppaie o dell’impianto di nuovi alberi: “Per le ceppaie – spiega Gottardo – bisogna capire che in una situazione complicata non esistono soluzioni semplici. E’ indispensabile individuare soluzioni puntuali. Non si può asportare tutto, pena costi insostenibili. Serve attenzione, asportando per esempio le ceppaie ribaltate e lasciando invece quelle integre. Serve insomma buon senso per non aggiungere danno a danno”.

Resta il punto interrogativo sul materiale per il reimpianto: “Esiste un oggettivo problema di disponibilità del materiale vivaistico regionale, molto inferiore alle necessità. Si parla di centinaia di migliaia di piante (una stima parla di 2,4 milioni) e dunque bisognerà rivolgersi al mercato europeo, non senza i rischi del caso, perché si tratta di alberi a rischio di senescenza precoce in quanto non adatti alle nostre latitudini, come è già accaduto in altri Paesi”.