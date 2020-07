Boschi in fiamme in comune di Chiusaforte

Incendio boschivo, nella zona di Chiusaforte, nella località di stavoli Pali, sul monte Quel de La Bareta, nel pomeriggio di ieri. Le fiamme, che non hanno interessato stavoli, case o altre strutture, e che non hanno coinvolto escursionisti, sono state domate con l'intervento del personale della Forestale Regionale Fvg e dei Vigili del Fuoco Volontari di Pontebba.

È stato impiegato anche l'elicottero della Protezione Civile per il getto di acqua dall'alto. Il rogo ha ridotto in cenere arbusti e sterpaglie di sottobosco. L'incendio si è sviluppato a quota 700 metri ed è stato necessario anche l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri lungo la viabilità, sulla statale 13 Pontebbana, in un piccolo tratto, per prudenza.

La carreggiata non è rimasta comunque mai coinvolta dalla caduta di materiale combusto e nessun automobilista in transito ha riscontrato problematiche. Nessun problema, quindi, per la circolazione.