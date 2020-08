Boschi in fiamme sul monte Brancot e sul monte Cjampon

Allarme questa notte per due incendi boschivi sul monte Brancot, a Gemona, e sul monte Cjampon, in località Ledis, nel territorio del comune di Venzone. Si tratta di una zona impervia e non facilmente raggiungibile. L'allarme è scattato intorno all'1.30; diverse sono state le chiamate alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine.

Nessuna persona è rimasta ferita e le fiamme non hanno l'ambito zone abitate o gli stavoli. Il principio di incendio è stato naturalmente contenuto nel corso della notte dalle piogge.

Per verificare l'eventuale presenza di focolai ancora attivi, questa mattina il personale della forestale eseguirà delle illustrazioni e dei sopralluoghi.