Bosco in fiamme a Pra’ de Plana ad Aviano

Incendio nel primo pomeriggio per un incendio di bosco in località Pra de Plana, sulla strada che porta al Piancavallo in Comune di Aviano.



Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone hanno coordinato le operazioni di spegnimento in collaborazione con una squadra della Guardia Forestale Regionale, già presente sul posto.

In rinforzo è arrivata anche la squadra antincendio boschivo della Protezione civile, completando le operazioni di spegnimento.



Nei giorni scorsi il Servizio foreste e Corpo forestale della Regione, sentita la Protezione civile Fvg, ha decretato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, sospendendo temporaneamente tutte le autorizzazioni rilasciate per l'accensione fuochi.