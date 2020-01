Bosco in fiamme a Sutrio

Un incendio boschivo si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi sopra l'abitato di Sutrio, in Carnia. Al levarsi delle prime colonne di fumo gli abitanti hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo e i Volontari di Cercivento. Alle 16 di oggi, lunedì 6 gennaio, le fiamme si possono considerare sotto controllo.

È stato completamente spento invece l'incendio boschivo che ha bruciato una vasta zona in quota sopra la borgata di Uerpa, nel comune di Lauco.

In questo caso si era nel reso necessario l'intervento dell'elicottero della Protezione Civile che, con l'ausilio di una benna, ha pescato acqua in un vastone per poi gettarla sull'area coinvolta dalle fiamme.