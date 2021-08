Bosco in fiamme in Slovenia, al confine con la ex provincia di Gorizia. Al momento il rogo non minaccia il territorio italiano, però i Vigili del Fuoco del Comando isontino sono in contatto con gli omologhi sloveni nel caso le fiamme si dovessero estendere anche in Friuli Venezia Giulia. L'incendio boschivo è molto vasto e l'ampia colonna di fumo è visibile anche nel Goriziano.