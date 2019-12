Botti di fine anno, ecco il vademecum

Il 31 dicembre si avvicina e come ogni anno l'attenzione nei confronti di botti e fuochi d'artificio rimane alta da parte delle Forze dell'ordine. Artifici e giochi pirotecnici sono pericolosi e vanno comperati da rivenditori autorizzati, devono presentare la marcatura CE ed essere maneggiati con la massima attenzione, rispettando le modalità d'uso dell'etichetta.

Vale la pena sottolineare che i fuochi vanno accesi all'aperto, lontani da case e vegetazione infiammabili. Non vanno riutilizzati fuochi inesplosi ed è assolutamente vietato confezionarli artigianalmente.

In allegato il vademecum diffuso dalla Polizia di Stato.