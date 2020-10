Botto nella notte a Capriva, è un assalto al bancomat

Un forte botto, poco prima delle 2 di questa mattina, ha svegliato le famiglie che vivono in via Verdi, a Capriva del Friuli; molti hanno temuto si trattasse di un incidente stradale. Alcuni residenti sono usciti dalle loro abitazioni, rendendosi conto che si trattava di un assalto al bancomat.

I malviventi, un gruppo di 3-4 persone, a bordo di un'Audi che è stata vista fuggire ad alta velocità, hanno fatto esplodere lo sportello automatico della Banca Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia.

Ingenti i danni e anche il bottino, in corso di quantificazione. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Gradisca e del Norm della Compagnia di Gorizia.

Colpo nella notte anche a San Martino di Campagna, frazione di Aviano. Qui l'allarme è scattato poco dopo le tre. Nel mirino dei malviventi - almeno tre persone - la locale filiale della Bcc Pordenonese. Con un ordigno esplosivo, confezionato con polvere nera, hanno fatto esplodere l'Atm, per poi impossessarsi del denaro contante. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Ingenti, anche in questo caso, i danni alla struttura della banca.

Sul posto i Carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Sacile e della stazione di Aviano, ma sono intervenuti anche i militari della Sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo - Reparto operativo del Comando provinciale di Pordenone per i rilievi e le indagini del caso.