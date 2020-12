Braciere in camera, minorenne intossicato dal monossido

Intervento dei sanitari e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina, nel primo pomeriggio di oggi, a Opicina, in una abitazione. Un ragazzo minorenne ha acceso un braciere utilizzando dei pezzi di legna da ardere, a casa dei nonni. Ha acceso il fuoco nella sua camera per scaldarsi, o forse per gioco. Si è sprigionato allora, inodore e insapore, il micidiale monossido di carbonio, poiché la stanza era chiusa, non areata.



A dare l'allarme sono stati i parenti che hanno chiamato il Nue 112, ai primissimi segno di malessere del giovane. Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato subito l'equipaggio di un'ambulanza. Il minorenne ha riportato una lieve intossicazione, per avere respirato il gas monossido; è stato trasportato con l'autolettiga all'ospedale, per accertamenti.



Non è in pericolo di vita. È stato trattenuto per precauzione. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina che hanno verificato la presenza di monossido, che hanno arieggiato i locali e messo in sicurezza le stanze della casa.