Bravata sul Tagliamento, fanno esplodere una bombola di Gpl

Pericolosa bravata nella serata di ieri sul greto del fiume Tagliamento, in località Cimano, a San Daniele del Friuli. Un gruppo di persone, che non sono state ancora identificate, ha acceso un fuoco all'interno di una vecchia latta di metallo per poi gettarvi all'interno una bombola di gas Gpl.

Ne è derivata una forte deflagrazione; lo scoppio ha attirato l'attenzione di diversi cittadini della zona. Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli e i Vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. Sono in corso le indagini per identificare gli autori del gesto.