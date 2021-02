Brindisi fuori orario, i carabinieri chiudono il locale

I Carabinieri della stazione di Aviano ieri sera, in seguito a numerose segnalazioni pervenute da privati cittadini e dopo ripetute precedenti sollecitazioni al rispetto delle normative anti-Covid, hanno contestato al titolare del bar La Frasca di San Quirino la violazione delle disposizioni per il contenimento della pandemia, con l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura del locale per cinque giorni.

Giunti sul posto i militari infatti hanno accertato la presenza di numerosi avventori, in particolare una tavolata composta da una decina di giovani intenti a bere e fumare nel gazebo antistante il locale. Il verbale di contestazione sarà trasmesso alla Prefettura di Pordenone, che potrà disporre eventuali ultreriori provvedimenti.