Brindisi nel retro del locale, arrivano i carabinieri

Un tavolino sul retro, due sedie, qualche drink. Siamo a Campoformido, in un bar che in questo periodo di zona rossa potrebbe lavorare solo per asporto. Qualcuno chiama i Carabinieri perché nota un assembramento nella parte meno visibile del locale. Sul posto intervengono i militari dell'Arma di Campoformido.

Alla vista delle divise, uno dei clienti si dilegua, facendo perdere le sue tracce. Sul posto resta un altro avventore, oltre al titolare del pubblico esercizio. Entrambi saranno sanzionati per non aver rispettato le disposizioni anti-Covid. Nessuna traccia, invece, del cliente fuggito per le campagne.

Applicata anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per cinque giorni, che potrà eventualmente essere inasprita dalla Prefettura.

È successo oggi, giornata segnata da un elevatissimo numero di multe a persone che si sono soffermate a sorseggiare drink in prossimità dei locali.