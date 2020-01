Brucia in anticipo il falò di Sammardenchia

Bruciato anzitempo, dai vandali, il pignarul di Sammardenchia, uno dei falò più belli del circuito dell'epifania Friulana di Tarcento, sul monte Cjampeon, realizzato con gran fatica dei ragazzi del paese. In questa zona si arriva solo con i fuoristrada o a piedi.

Adesso è scattata una gara di solidarietà tra le borgate del comune per riuscire a ricostruirlo in tempo per domani sera. Tutte le pire tarcentine, infatti, ardono insieme, dopo il Pignarul Grant. L'architettura del falò di Sammardenchia è molto complessa e diversa dalle altre. Non è per niente semplice realizzarla in poche ore.

"Complimenti a tutti i volontari e a tutte le associazioni tarcentine che si prodigano per tenere viva questa splendida tradizione", dice in un post su Facebook Riccardo Prisciano. "Esprimo, inoltre, la più profonda vicinanza agli amici di Sammardenchia che hanno visto distrutto il risultato di giorni di duro lavoro di volontariato, a causa dell'ignoranza di qualche vandalo che ha deciso da dar fuoco nottetempo al pignarûl sul Cjampeon. Ho notizia, però, che tutte le altre frazioni stiano già cercando di aiutare Sammardenchia a ricostruire il Pignarûl per far sì che sia pronto entro domani. E questo spirito di fratellanza non può che rendermi orgoglioso di Tarcento e tutti i tarcentini".