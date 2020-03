Brucia sterpaglie in cortile, si ustiona al volto

Una donna di 42 anni è rimasta ustionata al volto e alle mani dopo aver appiccato il fuoco a delle sterpaglie in giardino. È successo questa mattina intorno alle 11 a Prata di Sopra, nel comune di Prata di Pordenone. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario e un'ambulanza, oltre ai Carabinieri della locale Stazione. Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i Vigili del Fuoco del comando di Pordenone.

La donna è stata trasportata in ospedale a Pordenone con l'autolettiga. Aveva utilizzato la miscela della rasaerba per incendiare le sterpaglie accumulate dopo la pulizia del giardino. Così facendo, una vampata di fuoco l'ha raggiunta. Le sue condizioni in ogni caso non destano preoccupazione.