Bruciano le sterpaglie in cortile, ma scatta un incendio

Tre persone sono rimaste intossicate dopo aver respirato i fumi della combustione di un incendio divampato nella prima serata di ieri a Fauglis di Gonars. Il proprietario di una casa ha dato fuoco a un accumulo di sterpaglie per pulire la proprietà. Non è, però, riuscito a circoscrivere le fiamme, che si sono estese anche al resto del cortile, per fortuna senza raggiungere l'abitazione. Una densa coltre di fumo ha invaso anche la strada, impedendo in parte la visibilità.

Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo. Sono rimasti leggermente intossicati tre cittadini stranieri che vivono in zona, assistiti dal personale medico e portati in ospedale per un controllo. Sul posto anche i carabinieri.