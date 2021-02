Brugnera, in fiamme una casetta in legno

Intervento dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30, per l'incendio di una casetta in legno in un giardino a Brugnera. La prima partenza, supportata dall'autobotte, in breve tempo ha avuto la meglio sulle fiamme.

Contemporaneamente alle operazioni di spegnimento, i pompieri hanno sempre monitorato con una termocamera la temperatura delle mura della vicina abitazione.

L'intervento si è concluso con la minuta bonifica e la messa in sicurezza dell'area del sinistro e della casa, nella quale è stata fatta una verifica per scongiurare la presenza di monossido di carbonio sprigionato dalla vicina combustione.