Intervento dell'elicottero sanitario, questa mattina, intorno alle 11.30, a Piancavallo, nel comune di Aviano, per soccorrere uno sciatore caduto mentre si stava divertendo sulla neve.

L'uomo è stato assicurato a una barella, grazie all'intervento del personale di PromoturismoFvg in servizio per la sicurezza sulle piste, e, quindi, caricato sul velivolo.

È stato trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine per una sospetta frattura a una gamba. Non è in pericolo di vita.