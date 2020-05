Bucano uno pneumatico, ma posizionano male il cric e l'auto finisce nella scarpata

Brutta disavventura nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 maggio, per due stranieri in viaggio con un'automobile lungo le tortuose strade del comune di Tramonti di Sopra, vicino al lago di Redona.

Dopo l'accidentale foratura di uno pneumatico, avvenuta in località Chievolis, un banale cambio gomma ha fatto inavvertitamente precipitare il veicolo per una trentina di metri nel burrone che costeggia la strada.

ll singolare incidente è stato causato dall'errato posizionamento del cric utilizzato per sollevare il mezzo. Il martinetto, difatti, era stato montato dalla parte opposta rispetto alla ruota da sostituire. Fortunatamente i due uomini non hanno riportato ferite. Il recupero del mezzo, ruzzolato in una boscaglia, è durato alcune ore.