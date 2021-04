Budoia, soccorso un escursionista ferito

I Vigili del Fuoco di Maniago, coadiuvati dalla squadra Speleo Alpino Fluviale e dai tecnici dal Soccorso alpino di Pordenone, sono intervenuti verso le 16 per soccorrere un escursionista classe 1975 di Fiume Veneto, caduto sul sentiero 984A, a circa 150 metri dalla ciclabile Venezia delle Nevi, in comune di Budoia, teatro nei giorni scorsi di altri incidenti.

L'uomo è scivolato lungo la discesa e si è procurato una sospetta frattura alla caviglia. A dare l'allarme il fratello, che era con lui.

Giunti sul posto, i soccorritori gli hanno prestato le prime cure, in attesa del personale sanitario che, con non poche difficoltà, è stato verricellato dall'elicottero. Dopo le valutazioni del medico, a causa della fitta vegetazione che non consentiva il recupero sempre tramite il verricello, si è optato per il trasporto dell'infortunato con la speciale barella per l'ambiente impervio, fino a un punto più agevolmente raggiungibile, dove lo attendeva l'ambulanza.