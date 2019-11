Buja, assalto al bancomat nella notte

Assalto a due bancomat nella notte. Poco prima delle 4 l'allarme è scattato a Buja nella filiale locale della Civibank. Un gruppo di malviventi composto da tre o quattro persone ha fatto esplodere lo sportello automatico per l'erogazione del denaro. Quindi la fuga; i danni sono ingenti.

Oltre all'esplosione che ha riguardato lo sportello self service, è stata gravemente danneggiata la vetrata così come il primo spazio interno. Sulle loro tracce ci sono i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo e della locale stazione di Buja, insieme al Norm, che procede per le indagini.

E sempre questa notte assalto a un bancomat anche a Caorle; in questo caso è stato preso di mira il bancomat della banca Monte dei Paschi di Siena. Potrebbe trattarsi degli stessi malviventi, un gruppo di 2-3 persone che hanno manomesso lo sportello al self-service di via Roma. Procedono i carabinieri di Annone Veneto. I danni sono in corso di quantificazione. Sul posto è intervenuta anche la vigilanza privata.

Nella notte è stata sottratta una vettura da una concessionaria che sorge lungo la osovana a Buja. Potrebbe trattarsi di un fatto accidentale oppure potrebbe trattarsi dell'auto poi utilizzata per il colpo messo a segno alla Civibank.