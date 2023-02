Buja, auto si rovescia sulla fiancata

Incidente, questa mattina, lungo l'ex provinciale 49, a Buja, in prossimità della zona industriale. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, si sono scontrati uno furgone e una vettura; la macchina si è ribaltata sulla fiancata.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al 112, gli infermieri Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e i Vigili del Fuoco.

Le persone coinvolte nell'incidente sono state controllate sul posto dai sanitari e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.