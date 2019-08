Buja: lascia la pentola sul fuoco e scoppia un incendio

Dimentica la padella con dell'olio sui fornelli accesi e scoppia un incendio. È successo intorno alle 15 di oggi, giovedì 15 agosto, ad Avilla di Buja, sopra la canonica. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli. Ingenti i danni da fumo.



Il prodotto della combustione, che ha danneggiato gravemente la cucina, si è diffuso in tutto l'alloggio, sito al primo piano. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Buja. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per mettere in sicurezza l'appartamento, che si trova all'interno di una palazzina che dà sulla piazza.