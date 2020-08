Buja, stranieri sorpresi a mangiare mele in un giardino

Non si tratta di migranti ma di cittadini stranieri regolarmente assunti da un'azienda del Friuli Collinare, in regolare affitto in una dimora della zona. È quanto emerso oggi rispetto alla notizia diffusa ieri di un gruppo di migranti immortalati da una cittadina di Buja mentre mangiavano mele all'interno di un giardino, nel centro collinare.

Diversi abitanti del paese si erano spaventati e avevano chiamato le forze dell'ordine, oltre all'Amministrazione comunale, temendo si trattasse di cittadini stranieri provenienti dalla rotta balcanica, che vagavano a Buja, forse dopo essere fuggiti da qualche struttura deputata alla quarantena fiduciaria.

Siamo stati contattati dall'imprenditore che li ha assunti e che rassicura la comunità: sono lavoratori regolarmente assunti, che nulla hanno a che fare con migrazioni e tantomeno, quindi, con eventuali contagi da Covid-19.