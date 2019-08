Buon viaggio Ermal, scatta la solidarietà per il rimpatrio della salma

Il 22 luglio scorso, Ermal Halili, 18 anni, è stato ucciso al culmine di una lite scoppiata per futili motivi nel quartiere udinese di San Domenico, a Udine. Un fatto di cronaca gravissimo che ha profondamente scosso la comunità residente e l'intera città. Ermal si trovava in Friuli ospite della Comunità fondata da Don De Roja, che offre accoglienza a giovanissimi stranieri in cerca di un futuro migliore, lontano dal Paese di origine e dalle proprie famiglie. Storie difficili, spesso inimmaginabili per chi vive nell'agio, ma in grado di segnare indelebilmente il vissuto di chi le vive e le subisce.

Ermal e il suo assassino, 17 anni appena, sono le due facce della stessa moneta. L'omicidio compiuto in pieno giorno, nel parco frequentato da tutta la gente del quartiere, ha distrutto le vite di entrambi i ragazzi, così come quella delle loro famiglie. Un fatto di cronaca che per la sua gravità non poteva lasciare indifferenti e che necessita di risposte. Sarebbe stato facile percorrere la strada della polemica, cavalcare l'astio e la diffidenza verso quel diverso che poi tanto diverso non è, perché prima di tutto si tratta di esseri umani e di vite spezzate. Chi ha scelto questa strada ha perso in partenza.

Udine, invece, ha deciso di mostrare la sua umanità attraverso un'iniziativa solidale, promuovendo una raccolta fondi per permettere a Ermal di riposare nella sua terra, in Albania.

Il rimpatrio della salma, infatti, ha dei costi notevoli, per questo motivo è stata lanciata una raccolta fondi sul sito www.gofundme.com in favore della giovane vittima e della sua famiglia, per sostenere le spese di legali necessarie a sbrigare la pratica.

“I soldi raccolti andranno interamente utilizzati per questo scopo – si legge nell'informativa che promuove la raccolta di denaro -”.

Obiettivo della campagna è il raggiungimento della cifra di 5mila euro. Al momento in cui scriviamo le donazioni sono arrivate a 1,315 euro, frutto della generosità di quanti hanno seguito la vicenda e hanno deciso di esprimere concretamente la propria vicinanza alla famiglia.

Micol Sperandio, che ha lanciato la raccolta, ieri ha annunciato che “in tre giorni siamo già a un quinto dell'obiettivo”, ringraziando ”tutti di cuore per aver raccolto il nostro appello” anche a nome dei parenti del 18enne.

Poco prima della partenza della salma di Ermal, a Udine, sarà organizzato un momento di ricordo in sua memoria, una sorta di abbraccio virtuale tra la nostra città e l'Albania, paese da cui il 18enne era partito in cerca di un futuro migliore.