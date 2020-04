Buona Pasqua da Gorizia!

Con uno speciale videomessaggio, l'Amministrazione comunale di Gorizia fa i migliori auguri di buona Pasqua a tutta la cittadinanza e non solo.

“I guariti sono saliti a 17 e i contagiati sono scesi a 32”, commenta il sindaco Rodolfo Ziberna. “Rimangono 33 le persone in quarantena. Oggi, come vi avevo promesso, un messaggio speciale, un inno alla vita e alla speranza, We Are The World, con cui, insieme a straordinari artisti goriziani, voglio fare gli auguri alla città e all'italia intera. Ascoltiamolo e cantiamolo insieme a loro. Facciamolo girare. Grazie ragazzi, per esservi uniti e aver realizzato questo video in pochissimo tempo. Siete stati bravissimi. Ce la faremo. Insieme. Auguri Gorizia, auguri Italia”.