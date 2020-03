Buone notizie da Remanzacco, uno dei Comuni friulani colpiti dal Coronavirus. "Dopo questi primi giorni di zona rossa, eccomi nuovamente a voi per dirvi prima di tutto che Dario Angeli sta meglio, la terapia sta dando buoni risultati anche se il decorso sarà ancora lungo", riferisce il sindaco Daniela Briz. "In questo periodo assieme ai miei collaboratori, al nostro segretario comunale, ai dipendenti, alla squadra comunale di Protezione Civile, cerchiamo di rispondere alle criticità e necessità che purtroppo questa emergenza sta creando".

"Sul sito e profilo Facebook del Comune e su quello della Protezione Civile ci attiviamo per dare avvisi e informazioni riguardanti i servizi comunali, nonché indicazioni sulle disposizioni previste dal decreto ministeriale. La stazione dei carabinieri di Remanzacco (0432 -668816) e la centrale operativa della Polizia Locale dell’Uti del Natisone (0432-733798) sono anche loro a vostra disposizione per ogni chiarimento necessario riguardante il contenuto del decreto stesso".

"Ringraziamo le forze dell’ordine per il loro impegno e ringraziamo sinceramente i volontari della squadra comunale di Protezione Civile per l’importante sostegno alla popolazione attraverso la consegna a domicilio della spesa, dei medicinali alle fasce più deboli e per garantire il trasporto alle persone in difficoltà. Siamo inoltre riconoscenti e grati alle educatrici e docenti, alla dirigente scolastica e ai suoi collaboratori per il loro impegno giornaliero nel seguire i nostri bambini e ragazzi, per essere loro vicini con attenzione e amore in questo momento così delicato anche per i più giovani", continua Briz.

"Un pensiero anche a voi cari genitori che siete chiamati a trovare le migliori soluzioni e occupazioni per far trascorre in serenità ai vostri figli queste giornate chiusi in casa. Un ringraziamento anche a tutti quei commercianti che possono essere ancora operativi e che, in questo momento, offrono una sconto sugli acquisti. Un pensiero a tutti quegli esercenti, artigiani e attività produttive che hanno dovuto chiudere le serrande: a loro saremo vicini con particolare attenzione. Parimenti saremo accanto a tutte quelle persone, lavoratori e famiglie in difficoltà", spiega ancora il Sindaco.

"In questi frangenti complessi, la comunità deve diventare la protagonista principale, perché ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa e anche la più piccola iniziativa o gesto a favore del prossimo diventa qualcosa di grande e importante. Come mi ha detto un caro amico: facciamo sì che questi giorni siano carichi di fantasia e ottimismo, di coraggio e pazienza, di amore e condivisione! Concludo ricordandovi di seguire sempre le regole sanitarie e le disposizioni contenute nel decreto ministeriale. Uscite di casa solo se ne avete necessità perché ne va della vostra salute e di quella di tutti. Io sono sempre al vostro fianco. Un caro saluto", conclude il post del sindaco Briz.