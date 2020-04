Da questa mattina i cittadini in difficoltà residenti negli 11 comuni dell'Ambito della Riviera Bassa Friulana hanno potuto fare richiesta agli uffici dei servizi sociali per l'ottenimento dei buoni spesa destinati ai bisognosi. Il Comune di Latisana, proprio per aumentare il fondo a disposizione, ha deciso di aprire un conto corrente bancario dove raccogliere ulteriori donazioni da destinare ai nuclei famigliari in emergenza alimentare. Ascoltiamo le parole del sindaco Galizio.