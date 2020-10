Burocrazia in guerra contro il digitale

Si fa presto a dire rivoluzione digitale. Banda larga e ultralarga, smartphone e tablet stanno spianando la strada verso un futuro dove il ricorso alla carta sarà relegato a pochi atti, ma il processo di conversione al digitale, oltre che con ostacoli di tipo tecnologico perché ci sono ancora molte aree dove la velocità di connessione è limitata, deve fare i conti pure con l’evidente ritardo culturale di chi invece dovrebbe sfruttare nel modo migliore le nuove tecnologie.

Inutile, tanto per capirsi, avere un sito internet dalla grafica mirabolante se poi trovare i documenti utili è una sfida che fa perdere tempo prezioso, o peggio mette a disposizione moduli che in ogni caso devono essere stampati e compilati a mano. Poi tocca per forza scansionarli o fotografarli e quindi rispedirli via mail. E’ come dotarsi di un’auto di ultima generazione piena di elettronica, salvo poi decidere di farla trainare da vecchi cavalli, soltanto perché chi la guida non sa esattamente che fare.

La rivoluzione digitale che pure è iniziata procede a rilento perché amministrazione pubblica e aziende non sempre (nel primo caso quasi mai) hanno a disposizione le competenze giuste e si rivolgono a strutture esterne che propongono, a caro prezzo, soluzioni spesso inadatte o mal funzionanti. Il ritardo, tanto per essere chiari è non solo tecnologico, ma pure culturale, tanto da sfociare in alcuni casi in una sorta di resistenza all’innovazione che permette di non modificare abitudini e prassi consolidate da tempo. Questa considerazione va estesa, almeno in parte, anche a noi cittadini, spesso svogliati nell’imparare ad utilizzare pienamente gli strumenti sempre più innovativi che giorno dopo giorno vengono messi a disposizione. Abbiamo raccolto alcuni esempi emblematici di questo ritardo culturale ben sapendo che la casistica è molto più ampia e che il percorso verso la piena realizzazione della rivoluzione richiederà tempo.

Speriamo non troppo.

Documento online, ma da compilare a mano!

Quando si chiama il call center per fare la voltura di contratto è probabile che ci si senta spiegare che basta scaricare il modulo nell’apposita pagina del sito, compilarlo e poi rispedirlo via mail.

Fantastico. Non resta che salvare il modulo in formato Pdf e in men che non si dica sarà pronto. E invece ... Scaricato il modulo sul proprio computer, dato che il documento non è modificabile in alcun modo, tocca stamparlo. Ci vuole quindi una stampante e pace se magari sono 8 pagine delle quali solo un paio vanno effettivamente compilate e sottoscritte. Naturalmente ora che abbiamo stampato e redatto il documento bisogna rispedirlo. Come? Serve lo scanner, perché altrimenti si può tentare con il telefono fotografando pagina per pagina, impresa tutt’altro che scontata soprattutto per chi maneggia lo smartphone solo per inviare messaggi e chiamare. E dire che basterebbe davvero poco: si chiama pdf editabile e se realizzato direttamente dall’azienda che lo mette a disposizione permetterebbe quanto meno di compilare rapidamente usano la tastiera, salvo stampare solo le pagine dove effettivamente apporre la firma. E chi pensa di aggirare l’ostacolo utilizzando gli appositi servizi gratuiti disponibili sul web sappia che il risultato non sempre è ineccepibile tanto che il documento non sarà corrispondente a quello originale e che si tratta pur sempre di spedire chissà dove un documento contenente dati personali.



Corsa a ostacoli per fare l'abbonamento per il bus

Il nuovo sito del Tpl Fvg (Trasporto pubblico locale) è stato sicuramente per molti friulani fonte di grattacapi.

Non bastasse la preoccupazione per come mandare a scuola i nostri ragazzi nel rispetto delle norme di sicurezza, a creare grattacapi a molte famiglie si è messa anche la procedura per ottenere l’abbonamento. Abbandonate le piattaforme web dedicate a tale pratica dalle varie compagnie del trasporto locale, questo sito si è occupato di gestire tutte le pratiche relative al rinnovo degli abbonamenti (tra le quali l’autocertificazione) e alla richiesta per il rimborso disposto alle famiglie per il mancato utilizzo dei mezzi di trasporto a seguito della chiusura causata dall’Emergenza Covid-19. Ebbene parecchi utenti hanno avuto enormi difficoltà nell’ottenere prima l’autocertificazione e poi il rimborso non solo perché il sito pagina dopo pagina era a dir poco scarno di informazioni tanto che è stato necessario mettere addirittura a disposizione un manuale. Gli addetti al call center hanno avuto in tal senso il loro bel da fare e riuscire a prendere la linea man mano che si avvicinava il riavvio dell’attività scolastica era un’impresa.

La ciliegina sulla torta però è arrivata come sempre alla fine. Per la precisione quando, dopo aver completato tutta la procedura, nonostante il sito ogni tanto si bloccasse e il fatto che ci fossero pulsanti non logicamente pertinenti - tanto che l’utente a un certo punto non capiva davvero che fare - si poteva finalmente sottoscrivere il tanto agognato abbonamento.

Ebbene, chi ha ottenuto il rimborso non ha potuto sottoscrivere l’abbonamento on line utilizzando come fatto nell'anno precedente la propria carta di credito, ma è stato costretto a stamparsi l’autocertificazione e la nota di autorizzazione al rimborso, per poi doversi recare, carte e banconote alla mano, in una rivendita autorizzata. Altro che rivoluzione digitale...



Genitori sull'orlo di una crisi di nervi per i libri digitali

Il digitale rappresenta una rivoluzione anche dal punto di vista degli strumenti a disposizione per facilitare lo studio e l’apprendimento. Eppure, anche quando si tratta di ottenere versioni digitali dei libri di testo, il percorso è oltre modo impegnativo. “Dallo scorso anno lotto con l’attivazione dei libri. Ogni casa editrice ha il suo percorso. Ci vuole molto tempo da dedicarvi. Io ho scelto di fare metà tempo a discapito delle economie e del mio lavoro e della mia soddisfazione personale sul lavoro stesso. Mi chiedo chi non ha genitori che perdono interi pomeriggi e non scherzo per seguire figli che non sono autonomi nello studio come facciano”. Questo è lo sfogo che abbiamo raccolto da una mamma alle prese con l’attivazione della versione digitale dei libri di testo scolastici, possibile per i ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento. “Ogni casa editrice - spiega avvilita la nostra interlocutrice - impone un proprio percorso fatto di accreditamento (Login), attivazione del libro e via dicendo.

Come se non bastasse, ogni libro appartiene a una casa editrice differente, senza che sia adottata una procedura standard. L'attivazione con il Pin è veloce è abbastanza semplice. Quando invece c'è da inserire il codice Isbn e, a seguire, un codice seriale, le cose si complicano. Quindi sono tre codici diversi da digitare che si trovano in due posti diversi. Isbn si trova nella quarta di copertina, ma ti devi ricordare di aver letto bene e di non inserire l'ultima cifra altrimenti rischi di riscriverla per 15 volte sbagliando. Come se non bastasse c’è anche il codice presente sul bollino della Siae (Società italiana autori ed editori) che però risulta quasi illeggibile con le luci a disposizione normalmente in casa. Nel mio caso, su uno dei libri il codice seriale che segue il primo numero nel bollino Siae manca del tutto e quindi non riesco ad attivare un testo fondamentale per mio figlio. Al di là delle mie difficoltà, sarebbe indispensabile rendere la vita meno difficile ai ragazzi che hanno necessità di utilizzare i libri nel formato digitale, e senza senza far venire se possibile, il mal di testa ai loro genitori”.