Busta con proiettile al sindaco, allarme a Palazzolo

Un proiettile indirizzato al sindaco di Palazzolo dello Stella, Franco D'Altilia, è stato trovato ieri mattina dai dipendenti dell'ufficio protocollo nel Municipio. Era contenuto all'interno di una busta bianca, senza altre scritte se non quella che indicava come destinatario il primo cittadino.

Esattamente quattro anni fa, il 16 giugno, si era verificato un episodio analogo: l'autore gesto potrebbe essere, quindi, la stessa persona. Al tempo, come ieri, il primo cittadino aveva sporto denuncia ai Carabinieri che hanno acquisito il proiettile.

"Da una parte mi sento sereno - dice il sindaco ha raggiunto al telefono dalla redazione di Telefriuli -, perché non ho litigato con nessuno e non ho questioni in sospeso con qualsivoglia persona. Non posso dire, però, di non essere spaventato e turbato da questi eventi: viviamo un periodo particolarmente difficile. Gli amministratori dei comuni finiscono spesso nel mirino di persone con problematiche. C'è preoccupazione anche per la mia famiglia".

"È massima la mia vicinanza a Franco D'Altilia, sindaco di Palazzolo dello Stella, vittima di un gesto intimidatorio gravissimo e inaccettabile". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega, Mauro Bordin, già primo cittadino del piccolo Comune della Bassa friulana, commentando la notizia.

"È necessario saper fare fronte comune contro ogni tipo di intimidazione e minaccia, e sono sicuro che la comunità di Palazzolo saprà esprimere la massima solidarietà al suo sindaco. È compito delle istituzioni - scrive Bordin - tenere alta la guardia, anche in una Regione tranquilla come la nostra, di fronte a vili gesti intimidatori che non devono essere mai sottovalutarli. Mi auguro che presto vengano individuati i colpevoli".