Butta l'amfetamina dal balcone, arrestato

Ieri mattina, il personale delle Volanti della Questura di Udine ha arrestato per dentenzione di sostanza stupefacente un 34enne udinese, colto in flagranza dagli agenti. Verso le 9, la Volante ha bussato alla porta dell'appartamento di una donna, già nota alle forze dell'ordine, per un controllo. Visto che nessuno apriva, ma dall'interno si sentivano più voci, un poliziotto è sceso al piano terra e ha suonato al citofono, mentre controllava le finestre di una camera dell’abitazione.

Mentre il collega identificava la donna che, aperta la porta, ha detto di essere sola, l'agente sceso in strada ha notato il 30enne affacciarsi dal balcone e gettare nel piazzale del parcheggio sottostante un involucro di plastica scuro, che conteneva 78 grammi di amfetamina.

Si è quindi scoperto che era il compagno della donna, con la quale aveva trascorso la serata consumando stupefacenti. In casa, poi, c'erano un altro grammo di amfetamina e 4 grammi di hashish e marijuana.

L’uomo, che aveva portato lo stupefacente, è stato portato in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la donna è stata segnalata quale assuntrice.