Buttrio, eseguita la disinfestazione contro l'insetto sconosciuto

Sembra ritornata alla normalità la situazione a Buttrio, dove questa mattina è stata eseguita la disinfestazione per combattere l’insetto sconosciuto che, nei giorni scorsi, aveva invaso le campagne di Vicinale. L’operazione è stata decisa dall’Amministrazione per evitare che il problema, segnalato dai residenti, si propagasse anche nel resto del territorio comunale. Inoltre, c’era il concreto rischio che il misterioso insetto dai campi si spostasse nelle case e nelle aziende.

“Avevamo due dubbi”, spiega il sindaco di Buttrio, Eliano Bassi. “Innanzitutto il fatto di non conoscere la tipologia di insetto presente, una sorta di cimice. Il secondo che, al momento, il fenomeno era limitato all’estrema periferia, ma volevamo evitare che si propagasse. La prima disinfestazione pare si sia rivelata efficace. Già ieri, con le piogge, il numero era un po’ diminuito”.

Il Comune ora attende informazioni più precise su questi insetti, che non sono noti in Fvg e non appartengono a quelli infestanti già registrati sul territorio regionale. “Dalle prime osservazioni – continua Bassi - sembrerebbero appartenere all’ordine degli emitteri eterotteri, non pericolosi per l’uomo, ma non sappiamo se siano nocivi per l’agricoltura. Aspettiamo, quindi, che l’Ersa e l’Assessorato regionale all’agricoltura ci comunichino ufficialmente di cosa si tratta. Oggi abbiamo appreso che potrebbe trattarsi di una specie mediterranea, che si sviluppa in particolari condizioni climatiche. La buona notizia, insomma, è che non si tratta di un invasore arrivato dall’oriente. Quindi, nessun allarmismo”.