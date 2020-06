Buttrio, chiude per lavori il sottopasso di via Pavia

L’amministrazione comunale di Buttrio informa che il sottopasso ferroviario di via Pavia sarà chiuso dall'8 al 26 giugno per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione all'opera di attraversamento.

Commissionato da RFI, l’intervento - previsto da tempo - servirà anche a consolidare la struttura muraria del sottopasso. I lavori si rendono necessari per evitare il distacco di frammenti di pietra dalla volta e per assicurare la portanza del manufatto. L'esecuzione dell'intervento comporterà inevitabili impatti sulla viabilità, per cui sarà necessario anche interdire il transito di veicoli e pedoni su via Pavia in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario.