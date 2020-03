Buttrio, cinque nuovi casi di Coronavirus

Il sindaco Eliano Bassi si rivolge nuovamente i cittadini con un videomessaggio che sarà a breve pubblicato sul sito del Comune di Buttrio, ma che ha già raggiunto la popolazione tramite un post su facebook nel seguito gruppo “Sei di Buttrio se”. Il dottor Bassi innanzi tutto ringrazia i cittadini per il loro comportamento responsabile e i tanti volontari che, assieme alla Protezione Civile, stanno dando un importante sostegno alla comunità.

Tra gli aggiornamenti, il sindaco informa che vi sono cinque nuovi positivi al virus, appartenenti a due nuclei familiari. Buttrio e, in regione, tra i comuni che sta registra il minor numero di contagi. La situazione è tranquilla, rassicura il sindaco, monitorata dal dipartimento di prevenzione e dall’azienda sanitaria. “merito dei cittadini che stanno seguendo in modo scrupoloso le direttive date. Questa situazione non si risolve con cure mediche, ma con una attenta prevenzione. Solo in questo modo riusciremo a venirne fuori. Un grande ringraziamento alla popolazione, alla Protezione civile, sempre presente, a chi si è reso disponibile a lavorare per la comunità, al personale del Comune che in smart-working stanno facendo funzionare la macchina amministrativa”.

Nei giorni scorsi i cittadini hanno segnalato criticità per l’accesso al supermercato locale e la mancanza di alcuni prodotti. “Abbiamo parlato con i Carabinieri e il comandante dei vigili per capire come e dove rifornirci di beni prima necessità che non si trovano a Buttrio. Ci è stata data la garanzia che è possibile recarsi al luogo più vicino”. E’ bene conservare lo scontrino in caso di controllo che attesti di essersi recati in un altro comune per approvvigionarsi di prodotti necessari.

“Stiamo predisponendo - prosegue Bassi -, in collaborazione con le attività del comune, di un elenco di commercianti che consegnano a domicilio le merci. Sarà pubblicato a breve sul sito del Comune”.

Per quanto riguarda le mascherine fornite dalla Regione, una prima tranche sarà consegnata dalla Protezione civile alla popolazione, tenendo conto dell’età e delle specifiche necessità.

Infine, una bella iniziativa: la costituzione di un fondo (in cui sono subito confluite le indennità del sindaco e della Giunta e i gettoni dei consiglieri) che vada coprire in parte le necessità economiche della comunità. “E’ solo una prima risposta a chi ne avrà bisogno - chiude il sindaco -. Non risolveremo tutti i problemi, ma diamo un esempio alla comunità, chiedendo anche un aiuto a quei cittadini che potranno e vorranno contribuire”.