Buttrio, due nuovi casi, ma anche quattro guariti

Come ogni fine settimana, il sindaco di Buttrio si rivolge ai cittadini con un videomessaggio pubblicato sulla pagina facebook del Comune nel quale il dottor Eliano Bassi fornisce aggiornamenti sull’emergenza Covid19 e sulle iniziative a favore della popolazione. “Delle sette persone positive, quattro sono guarite; l’unica paziente ricoverata è stata appena dimessa - informa il sindaco -. Vi sono due nuovi casi, in totale quindi cinque in questo momento, ma il numero resta per fortuna estremamente basso. Merito della popolazione di Buttrio, che si sta dimostrando molto attenta nei comportamenti”.

Dopo la consegna di una prima fornitura pervenuta dalla Protezione Civile agli over80, è seguito l’acquisto di ulteriori mascherine da parte del Comune da distribuire a tutta la cittadinanza. “Si aggiunge poi una importante donazione della Danieli, che ringraziamo. Dovremmo riuscire a coprire le necessità immediate della popolazione, a maggior ragione dopo l’ultima ordinanza della Regione sull’obbligo di mascherina e guanti nei negozi. Nei prossimi giorni contiamo di completare la consegna con l’impegno continuativo della nostra Protezione civile, a cui va tutta la nostra riconoscenza. Poiché le useremo per un periodo non definibile, potremo approvvigionarcene anche tramite la raccolta fondi promossa dal Comune”. Gli amministratori comunali hanno rinunciato alle loro indennità; ulteriori informazioni su come contribuire (l’intestazione del bonifico è: “Raccolta fondi Covid19”) si trovano sul sito e sulla pagina Facebook del Comune e da un volantino distribuito nei negozi.

“Presto saranno consegnati buoni spesa grazie a fondi statali del valore di 20mila euro, utilizzabili nei negozi del comune di Buttrio, decisione che abbiamo preso anche per dare un aiuto alle nostre attività del paese”.

In casi limitati le restrizioni nelle uscite possono essere valutate dai sanitari per motivi di salute. I cittadini, per maggiori indicazioni, devono rivolgersi al proprio medico o al sindaco, anche tramite la segreteria del Comune.