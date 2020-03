Buttrio, messaggio del Sindaco ai cittadini

Un messaggio rassicurante ma che invita alla responsabilità, quello che ha inviato tramite i social ai suoi cittadini il sindaco di Buttrio, Eliano Bassi. Da stimato medico del paese, oltre che da sindaco, ha voluto parlare ai buttriesi per far sentire la vicinanza dell’amministrazione comunale e la sua disponibilità a rispondere a qualsiasi esigenza in un momento così delicato e complesso per l’intera comunità.

“Ho ricevuto numerose telefonate, sia in ambulatorio che in municipio da persone incerte su come affrontare questa situazione per noi tutti nuova. Questa non è una malattia banale, si sta diffondendo con grade rapidità e non può essere affidata solo alle cure dei medici, ma soprattutto alla responsabilità dei cittadini che devono eseguire le disposizioni date dal governo. Regole che vanno assolutamente seguite, restando nella propria abitazione, e ciò vale soprattutto per gli anziani e i soggetti più fragili. Le visite a queste categorie di persone devono essere limitate solo all’assistenza, non alla compagnia. Grazie a chi si è messo disposizione come la PC, i medici, gli infermieri: tutti hanno dato il contribuito e sono certo che con grande sacrificio continueranno a dare il massimo con ogni sforzo. Io conto sulla responsabilità dei cittadini di Buttrio per affrontare questo momento difficile e delicato. Siamo a vostra completa disposizione per ogni informazione e aiuto. Se stiamo molto attenti al nostro stile di vita, tra qualche settimana potremo superare una prova che mai è stata vissuta dalle nostre generazioni. Facciamo attenzione, pensiamo non solo a noi stessi ma a una comunità intera che è sottoposta a un grosso rischio”.

Immediate le parole di stima dei cittadini al post pubblicato su Facebook, che ringraziano il loro “sindaco e medico speciale”. Mercoledì e giovedì la Protezione Civile, come in altre zone della regione e d’Italia, è passata per le vie del paese a comunicare col megafono le disposizioni da ora ancora più restrittive. Il sindaco Bassi si dichiara fiducioso nel senso civico dei suoi concittadini e ribadisce massima disponibilità a fornire risposte come sindaco e come medico.