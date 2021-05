Buttrio, non ce l'ha fatta il motociclista uscito di strada

Non ce l'ha fatta Renzo Collovigh, il 61enne di Udine che, nel pomeriggio di ieri, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Manzano, ha perso il controllo della sua moto che è rovinata sull'asfalto all'altezza di un'intersezione, lungo via Nazionale, a Buttrio.

Nell'impatto, una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi, il centauro aveva riportato lesioni gravissime al capo e al torace. Trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Udine, non ce l'ha fatta ed è deceduto.

Sul posto erano intervenuti un'autoambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido. Erano intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Centrale di Udine.