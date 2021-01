Buttrio, oltre 500 tamponi drive in

Superano quota 500 i tamponi rapidi effettuati a Buttrio, la maggior parte eseguiti nei dieci “drive in” organizzati nel parcheggio della Casetta dell’Acqua. Un servizio molto gradito ai cittadini. Rispetto ai test eseguiti in ospedale o in laboratorio, infatti, l’esito giunge in mezz’ora, evitando momenti di apprensione in attesa dei risultati.

Prosegue spedito, dunque il lavoro svolto dall’amministrazione comunale, assieme ai numerosi volontari, per fronteggiare il periodo pandemico; un impegno che sta continuando su vari fronti, in primis con la somministrazione di tamponi rapidi da parte del personale medico, coadiuvato logisticamente dai volontari della Protezione civile e dal gruppo Alpini. Consegnati, inoltre, alcuni saturimetri in comodato d’uso ai nuclei familiari che necessitano di monitoraggio.

Anche i gestori di esercizi pubblici a Buttrio e loro dipendenti, non necessariamente residenti (bar, negozi al dettaglio, parrucchieri, estetiste, edicole, ecc.), potranno accedere al servizio, previa prenotazione con la segreteria dell’Ambulatorio, sempre nelle giornate di mercoledì e sabato.

“Si dà così la possibilità - informa l’assessore Tiziano Venturini - di accelerare notevolmente la verifica della positività, limitando chiusure dei locali”.

Nel frattempo, migliorano le condizioni di salute del Sindaco Eliano Bassi, positivo al Covid da una settimana. Il primo cittadino è stato sempre in prima linea, come medico e come amministratore, tra tamponi drive in e in ambulatorio, visite a domicilio e impegni istituzionali.

Il secondo tampone è previsto giovedì. Gli assessori sono tutti negativi. Nel videomessaggio del sabato su Facebook, ha invitato i cittadini a pazientare per i tempi dell’Ambulatorio medico, al momento sotto organico, il cui personale sta facendo i salti mortali per rispondere a tutte le richieste.