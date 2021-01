Buttrio, positivo al Covid il sindaco

Non si è certo risparmiato, tra visite ai pazienti, tamponi rapidi ai cittadini, impegni istituzionali. E, purtroppo, il virus ha colpito anche lui, il sindaco Eliano Bassi, stimato medico di Buttrio.

Oggi l’annuncio ufficiale della positività, in un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. Quarantena per la famiglia e tamponi per la giunta, anche se negli ultimi giorni il sindaco non ha avuto incontri ravvicinati e prolungati

“In questo momento non ho particolari disturbi - rassicura Bassi -, ma devo isolarmi per un po’ da Buttrio e dai miei cari. Ho cominciato ad avere disturbi la notte di lunedì, e martedì mi sono assentato; oggi ho avuto la risposta del tampone. Spero non sia troppo lunga e che i sintomi restino blandi. Fatemi gli auguri”.

Numerose le dimostrazioni di vicinanza e affetto per Eliano Bassi, con gli auguri di pronta guarigione.