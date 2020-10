Buttrio, sei nuovi contagiati, due sono studenti

Il Coronavirus torna anche a Buttrio: sei i casi positivi, altri cinque in via di accertamento. Lo comunica il sindaco Eliano Bassi nel videomessaggio pubblicato sulla pagina facebook del Comune. Due contagi, riporta il primo cittadino, si riferiscono a una classe della scuola secondaria di primo grado: sono due studenti positivi ma asintomatici.

“Da lunedì saranno eseguiti i tamponi sugli alunni, della classe interessata, che sospenderà quindi l’attività scolastica per rispettare la quarantena, in attesa dei risultati. Siamo in contatto con il dipartimento di Prevenzione e la dirigente scolastica”. Dalla prossima settimana sarà presente sullo scuolabus un volontario civico, con il compito di controllare che i bambini usino correttamente la mascherina.

Riguardo le celebrazioni dell'1 e del 2 novembre, l’ultimo Dpcm non contempla modifiche. “Raccomandiamo però massima attenzione al distanziamento – sottolinea il dottor Bassi -, oltre all’utilizzo delle mascherine”.