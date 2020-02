Buttrio, tre giorni di lutto per l’ex sindaco Virgilio De Paoli

Lutto cittadino a Buttrio, dal 12 al 15 febbraio, per commemorare l’ex sindaco Virgilio De Paoli, morto all’età di 91 anni. Primo cittadino nella legislatura 1975-1980, quindi negli anni del terremoto, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza nel mandato 1990-1995 con il sindaco Silvano Passon, De Paoli era uno stimato funzionario dell’Esattoria di Udine. Nel 1980, a fine mandato, aveva dato le dimissioni da primo cittadino.

Valter Pezzarini, presidente regionale Proloco Fvg, lo ricorda con commozione: “Per me se ne va un amico, non solo un importante testimone della vita politica di Buttrio. Credeva nella politica come impegno per il bene comune e di tutte le persone. Nella militanza della DC, come cattolico, ha saputo difendere quei valori che sono alla base della convivenza civile. Ho potuto apprezzarlo durante la mia esperienza amministrativa 1990-95: quando era capogruppo era sempre presente a tutti gli incontri mettendo a disposizione la sua esperienza. L’ultima volta che lo incontrai mi disse che non si riconosceva in questa politica urlata e senza ideali”.

Lo stesso commento De Paoli lo fece conversando con il suo medico e amico, Eliano Bassi: “Era una persona cordiale, educatissima, misurata nei modi e nelle parole- ricorda il sindaco di Buttrio -. Sempre molto attento al sociale, critico nei confronti della vita politica in cui non si riconosceva. Troppa violenza verbale, troppa bagarre. Era un vero democristiano”.

Virgilio De Paoli, che era ricoverato all’ospedale di Cividale, lascia tre figli e la moglie, che lo ha amorevolmente assistito e accudito fino alla fine. I funerali, su volontà dell’estinto, si terranno in forma privata.